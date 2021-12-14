Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 4:44

В Национальной библиотеке Коми с 20 декабря приостановят обслуживание читателей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Иван Макеев/КП

Фото: Иван Макеев/КП

В связи с переездом из временных помещений в историческое здание на Советской улице Национальная библиотека Коми с 20 декабря приостанавливает обслуживание читателей. С этого дня отдел абонемента на Орджоникидзе, 10 в Сыктывкаре больше не будет выдавать книги и принимать книголюбов.

Также будет прекращен прием посетителей в секторе предпринимательства и периодики, в зале электронного обслуживания. Приостановят работу и онлайн-сервисы в библиотеке. Пока что, на период нерабочих дней, читатели смогут уточнить наличие книги в электронном каталоге без возможности заказа.

Обработка запросов начнется с 10 января. Дата открытия библиотеки будет известна позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Национальная библиотека Коми объявила благотворительную новогоднюю акцию (подробнее)