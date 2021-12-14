Госпиталь ветеранов в Коми начнет работу в обычном режиме

С 16 декабря Республиканской госпиталь ветеранов войны в Коми, который ранее был перепрофилирован под ковид-больницу, начнет работу в прежнем режиме. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что дополнительно в медицинское учреждение приняли на работу лора, эндокринолога и уролога.

– Эта вспышка была более мощная по числу заболевших, чем предыдущие, и госпиталь все-таки заняли. С 16 декабря он снова открывает двери для работы по своему прямому назначению. Начнет работать консультативно-поликлиническое и стационарное отделения, – пояснил руководитель региона.

По его словам, новых медицинских специалистов приняли на работу, чтобы у нуждающихся в помощи была возможность пройти полное обследование. Уйба отметил, что такой запрос уже поступал от местных жителей.

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