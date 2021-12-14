«Пожалуйста, предупредите бабушек и дедушек»: в Коми мошенники придумали новый вид обмана

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мошенники придумали новый способ выманить деньги у доверчивых пенсионеров. Аферисты представляются пожарными и сообщают, что жильцы квартир обязаны установить специальное оборудование для тушения пожара. Показывают даже удостоверение и ссылаются на якобы официальный документ — постановление президента России. О новой схеме в соцсетях рассказал житель Коми, который лично столкнулся с мошенниками.

— Говорят, что президент подписал постановление, согласно которому необходимо устанавливать противопожарные устройства, стоимость которых 19 тысяч. Но потом «сжаливаются» над одинокими пожилыми людьми и делают скидку, опуская стоимость до 9 900 рублей. Некоторые последние деньги отдают, чтоб следовать закону, которого не существует, — говорит мужчина.

Что занимательно, оборудование настоящее, но стоит оно в разы дешевле — чуть более двух тысяч рублей.

— Пожалуйста, предупредите своих близких бабушек, дедушек, особенно одиноко проживающих! При встрече с данными людьми вызывайте полицию. Не дайте себя обмануть, — обращается ко всем жителям республики печорец.

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