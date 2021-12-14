Сыктывкарец украл карту и потратил оттуда 35 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местного жителя 1989 года рождения подозревают в краже 35 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1951 года рождения. Мужчина рассказал, что потерял кредитную карту, а потом заметил, что оттуда исчезло 35 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что деньги с карты снимали в течение недели в различных магазинах и увеселительных заведениях.

Выяснилось, что владелец карты был в гостях у приятельницы. Они выпивали в компании ее сожителя и соседа. Через два дня мужчина покинул дом, не заметив, что карты у него уже нет. По подозрению в краже задержали неоднократно судимого мужчину – соседа приятельницы. Возбуждено уголовное дело.

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