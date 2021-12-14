В Сыктывкаре два человека госпитализированы с обморожением конечностей

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В Эжвинскую больницу попали два человека с сильным обморожением конечностей. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. По данным ведомства, эти случаи произошли в следствие сильного опьянения пациентов.

- Большое количество тяжелых переохлаждений и обморожений, приведших к госпитализации и впоследствии – к ампутации конечностей, происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения, - заявили в пресс-службе министерства.

В Минздраве также добавили, что с началом осенне-зимнего периода более 900 человек обратились за помощью к медикам Эжвинской больницы. Госпитализация понадобилась почти каждому шестому горожанину.

- С травмами поступило 904 человека, из них 159 были направлены на госпитализацию, - заключили в ведомстве.

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