В Коми из горящего дома эвакуировались восемь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 13 декабря, в Корткеросском районе горел дом, оттуда эвакуировались пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20.19 в Корткеросе. На улице Солнечной загорелся жилой дом. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому моменту из дома эвакуировались пять человек. Пожар удалось потушить в 20.33. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил дом на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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