Как и когда состоится ЕГЭ в 2022 году

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Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ. В ведомстве заявили, что экзамены для выпускников состоятся с 26 мая по 2 июля, а формат будет тот же, что и был в постковидную эпоху.

Также сообщается, что отмененная два года подряд волна досрочных экзаменов вновь вернется. Она состоится с 21 марта по 18 апреля.

Однако в Рособрнадзоре подчеркнули, что при условии резкого ухудшения эпидобстановки, решение о формате и сроках ЕГЭ может поменяться. Родителей и школьников попросили не волноваться, ведь переформатировать экзамен не составит труда.

- Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны, - заявили в Рособрнадзоре России.

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