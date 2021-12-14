В Коми будут судить женщину, обокравшую 142 человека

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В Коми 27-летнюю гражданку России и Азербайджана обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2015-2016 годах девушка и ее соучастники размещали в интернете ложную информацию о сдаче в аренду недвижимости в разных регионах, в том числе в Коми. Для придания правдоподобности клиентам отправляли договор сервисного обслуживания с предложением оплатить комиссионный сбор, включенный в сумму оплаты аренды. Далее человеку приходило сообщение с указанием несуществующего адреса квартиры, номера телефона и данных собственника жилья, от имени которого выступал один из сообщников. «Менеджеры» назначали клиентам встречи, после чего переставали выходить на связь.

Всего от действий женщины и ее сообщников пострадали 142 человека. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей. Девушка признала свою вину. Уголовное дело направили в суд. Ранее 16 соучастников злоумышленницы посадили.

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