В Коми подростки попались на продаже наркотиков

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В Ухте подростки в возрасте 16 и 17 лет подозреваются в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Следствие предполагает, что юноши получили от знакомых запрещённые вещества общей массой 1,53 г и намеревались их продать, однако на их пути встали стражи порядка.

— В ходе осмотра места происшествия и личного досмотра несовершеннолетних наркотики были обнаружены и изъяты из незаконного оборота, — сообщили в ведомстве.

В отношении подростков решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из юношей уже имеет за плечами непогашенную судимость за кражу и угон.

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