В Сыктывкаре коронавирус выявили у более 120 детей

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Мэрия Сыктывкара опубликовала официальную статистику заражений ОРВИ, гриппом и коронавирусом среди учеников школ и воспитанников детсадов. Согласно озвученным цифрам, в столице Коми зарегистрирован 121 случай заболевания ковидом среди детей.

- По состоянию на 13 декабря, в Сыктывкаре лабораторно подтвержден 91 случай заражений коронавирусом среди школьников и 30 фактов инфицирования среди дошкольников, - сообщили в администрации.

Заболевших же ОРВИ и гриппом в разы больше. Так, из 33 138 школьников инфекцию подхватили 2 328, что составляет 7% от всего числа учащихся. В детских садиках ситуация еще серьезнее. Из 18 565 детей заболели ОРВИ и гриппом 2 099, то есть 11,29%.

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