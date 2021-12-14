Где в Коми легче всего найти работу с зарплатой больше 100 тысяч рублей

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Названы города Коми, в которых легче всего найти работу с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает портал hh.ru.

В среднем в городах Коми предлагаемая зарплата колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. Однаако по ряду профессий зарплаты существенно выше. Так, в Ухте инженеру по строительному контролю предлагают зарплату от 70 до 100 тысяч рублей. В Сыктывкаре готовы платить от 100 тысяч рублей автоэлектрику-диагносту, а специалисту по работе с клиентами в Ухте – от 60 до 100 тысяч рублей. На зарплату до 200 тысяч рублей может рассчитывать сервисный инженер по горно-шахтному оборудованию, а механику по ремонту автомобилей в Воркуте обещают от 152 тысяч рублей. Заместителю директора в Усинске готовы платить от 140 тысяч рублей, а машинисту автогрейдера в Печоре – от 126 500 рублей.

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