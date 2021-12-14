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Происшествия14 декабря 2021 13:11

В Коми мужчина спаивал и насиловал свою 17-летнюю дочь

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми осудили жителя Сыктывдинского района, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности дочери и двух девочек-подростков. Об итогах судебного заседания сообщили в СУ СК России по Коми.

Известно, что мужчина изнасиловал свою 17-летнюю дочь, которую неоднократно спаивал крепким алкоголем. Также суд установил факт сексуального насилия над двумя девочками 15 и 17 лет.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в региональном СК.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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