В Коми мужчина спаивал и насиловал свою 17-летнюю дочь

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В Коми осудили жителя Сыктывдинского района, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности дочери и двух девочек-подростков. Об итогах судебного заседания сообщили в СУ СК России по Коми.

Известно, что мужчина изнасиловал свою 17-летнюю дочь, которую неоднократно спаивал крепким алкоголем. Также суд установил факт сексуального насилия над двумя девочками 15 и 17 лет.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в региональном СК.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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