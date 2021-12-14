Жертвами коронавируса в Коми стали 13 медработников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми от коронавируса скончались 13 медработников. Такие данные приводит издание «КомиОнлайн» со ссылкой на региональное профильное ведомство.

Так, в 2020 году жертвами инфекции стали восемь человек, в нынешнем, 2021, болезнь унесла жизни еще пятерых медиков. В заключении патологоанатома говорится, что причиной смерти во всех 13 случаях стал ковид, который развил пневмонию.

Всего же COVID-19 в 2021 году заболели 802 человека, заключили в Минздраве.

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