Мошенники украли у трех жителей Коми больше 3 миллионов рублей

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Мошенники украли у трех жителей Воркуты больше 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинец 1977 года рождения разместил в интернете объявление о продаже снегоуборщика. С мужчиной связался покупатель. Для оплаты он попросил жителя Заполярья пройти по ссылке для ввода данных банковской карты. Воркутинец так и поступил. В результате с его счета исчезло 10 тысяч рублей.

У другого воркутинца украли 959 297 рублей под предлогом оказания брокерских услуг. Однако заработать мужчине не удалось, как и вывести свои деньги.

Кроме того, жительнице Воркуты позвонили неизвестные и представились работниками следственного отдела. Собеседники заявили, что на женщину заведено уголовное дело за неуплату оформленного кредита. Ей посоветовали погасить имеющуюся задолженность. Для этого воркутинка оформила кредиты в нескольких банках и перевела незнакомцам 2 473 500 рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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