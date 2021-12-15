В Коми продлили выплаты на детей до трех лет

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Госсовет Коми одобрил продление выплат семьям при рождении в них третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. Соответствующий законопроект внес глава республики Владимир Уйба.

Коми включена в перечень российских регионов, которые в 2022 году будут получать федеральное финансирование на поддержку нуждающихся семей с детьми. Законопроект предлагает продолжить в следующем году предоставление ежемесячной выплаты на детей, рожденных в 2019, 2020 и 2021 годах. Кроме того, выплаты также будут начисляться и на детей, рожденных в 2022 году до достижения ими трехлетнего возраста. Из федерального бюджета на эти цели выделят 708,4 миллиона рублей, а из республиканского – 275,5 миллиона. Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

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