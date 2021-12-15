Как будут отдыхать жители Коми в 2022 году

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Стало известно, как жители Коми отдохнут в 2022 году. Соответствующий календарь выходных и праздничных дней опубликовала Гострудинспекция Коми.

Длинные новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря 2021 года. Они продлятся до 9 января включительно. Всего новогодние праздники продлятся десять дней.

Следующие длинные выходные ждут жителей Коми на майские праздники, которые начнутся 30 апреля и продлятся до 3 мая. Сразу же после четырех дней наступят длинные выходные в честь Дня Победы - с 7 по 10 мая.

Также жители республики отдохнут 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября.

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