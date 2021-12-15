В Сыктывкаре открыли новую детскую амбулаторию

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В сыктывкарском микрорайоне Орбита открыли новую детскую амбулаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Амбулатория находится в новом жилом комплексе «Атлантида». Ее открытие позволит получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы микрорайона. Площадь медучреждения составляет около 360 квадратных метров. На строительство амбулатории потратили 28,8 миллиона рублей. Эти деньги выделили из республиканского бюджета. В амбулатории работают шесть педиатрических участков. В общей сложности они обслуживают 5800 детей. Амбулатория создана по принципам новой модели медицинской организации, максимально комфортной для пациентов и врачей. Там также имеются условия и для маломобильных пациентов

В амбулатории будут работать процедурный и прививочный кабинеты. В медучреждении можно будет сдать анализы крови и пройти УЗИ детям раннего возраста. В здании есть игровой уголок, уголок грудного вскармливания, а также колясочная.

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