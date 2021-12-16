Сыктывкарские учителя попросили родителей школьников одевать их теплее на занятия

Фото: Николай ОБРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре педагоги обратились с просьбой к родителям школьников одевать их теплее на занятия. Причиной того, что в учебных заведениях стало прохладно, в администрации города называют внеплановые ремонтные работы на теплосетях.

Отмечается, что работы продлятся два дня - с 16 по 17 декабря. Холодно будет не только в 18 соцобъектах, но и более в 150 многоквартирных домах.

Власти обещают закончить работы до двух дня 17 декабря.

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