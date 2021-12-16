Уйба не согласился с пессимистическим прогнозом об оттоке молодежи из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о том, как власти республики намерены удерживать молодежь в родном регионе. О планах он поделился после выступления главного научного сотрудника лаборатории Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН Виктора Фаузера, который затронул проблему убывания населения республики.

По мнению ученого, молодые специалисты уезжают из Коми по причине того, что в 2011 учебные заведения республики перестали готовить научных сотрудников. На что руководитель региона заявил, что только в прошлом году был набран дополнительный курс на обучение в ординатуре. К тому же, как отметил Уйба, власти выделяют финансирование на поддержку молодых семей.

- Совершенно не разделяю ваш пессимизм. Из республики никто в таких количествах уезжать не будет. У программы социально-экономического развития, которую мы защитили, колоссальный объем и он направлен в первую очередь на создание новых производств, рабочих мест, городских пространств. Все делается для того, чтобы молодежь оставалась, чтобы ей было где работать, жить и учиться. На период 2022-2024 годов, в который мы входим, у нас совершенно оптимистичные взгляды на то, как задержать молодежь, но не приказом, словом, а делом, - цитирует слова главы издание БНК.

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