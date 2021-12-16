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Происшествия16 декабря 2021 11:42

В Коми 43-летний мужчина изнасиловал ребенка

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми осудили 43-летнего жителя Княжпоготского района. Мужчина обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки.

Суд установил, что извращенец воспользовался тем, что он остался один на один с маленьким ребенком в квартире и изнасиловал его. Девочка не смогла дать отпор насильнику из-за беспомощности.

Согласно приговору суда, мужчина отправится в тюрьму на 12 лет и 6 месяцев, сообщили в СУ СК России по Коми.

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