В Сыктывкаре открыли автомобильную ледовую переправу

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском местечке Алешино открыли автомобильную ледовую переправу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день толщина льда превышает 40 сантиметров. Проезжать по нему разрешено автомобилям массой до пяти тонн. Об увеличении разрешенной для передвижения массы транспорта в администрации пообещали сообщить дополнительно по мере намерзания льда.

Кроме того, завершаются обустройство переправы в местечке Нефтебаза. Она связывает Трехозерку с микрорайоном Орбита.

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