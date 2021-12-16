В Сыктывкаре открыли автомобильную ледовую переправу

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
В сыктывкарском местечке Алешино открыли автомобильную ледовую переправу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На сегодняшний день толщина льда превышает 40 сантиметров. Проезжать по нему разрешено автомобилям массой до пяти тонн. Об увеличении разрешенной для передвижения массы транспорта в администрации пообещали сообщить дополнительно по мере намерзания льда.
Кроме того, завершаются обустройство переправы в местечке Нефтебаза. Она связывает Трехозерку с микрорайоном Орбита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми открыли две зимние переправы