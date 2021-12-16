В Минздраве Коми прокомментировали наличие омикрон-штамма в республике

Фото: архив "КП"

В Коми на сегодняшний день не выявлен ни один случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом «КП-Коми» сообщили в региональном Минздраве.

Всего в России лабораторно подтверждено 25 фактов инфицирования новым видом ковида. На сегодняшний день штамм выявлен в 80 странах мира.

Уточняется, что омикроном пациенты заразились в ЮАР.

- Конечно, избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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