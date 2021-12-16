Вандалы разрисовали краской центр Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре неизвестные разрисовали краской центр города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Злоумышленники расписали «тэгами» новые качели на площадке под часами. Кроме того, атаке неизвестных подверглись фасады дома №20 по улице Коммунистическая, а также №83 по Первомайской (бывшая гостиница «Центральная»).

Качели привели в порядок сотрудники МКП «Жилкомсервис». Предприятие направило обращение в правоохранительные органы, чтобы те нашли виновных и привлекли их к ответственности. В администрации добавили, что в этом помогут записи с камер, установленных на площадке «под часами». Кроме того, в полицию обратились собственники коммерческих помещений, расположенных в двух вышеупомянутых домах.

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