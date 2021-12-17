Сосульки и снежные массы: в столице Коми нашли опасные крыши

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщила, что в результате проверки более чем в 10 домах зафиксировали факты ненадлежащего содержания кровель. Специалисты УЖКХ обнаружили в результате проверки свисающие сосули и снежные глыбы.

Опасные крыши обнаружены по следующим адресам: 28-й Невельской дивизии, 31, 35; Октябрьскому проспекту, 111, 75; Катаева, 2, 4; Карла Маркса, 184; Оплеснина, 31; Октябрьскому проспекту, 107, 87, 85.

В мэрии уточнили, что в адрес управляющих организаций направят требование об очистке кровель от наледи сосулек и снежных навесов. После планируется провести повторный осмотр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наталья Хозяинова дала ответ на критику уборки снега в Сыктывкаре (подробнее)