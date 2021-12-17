В Сыктывкаре дефицит бюджета в 2022 году составит 323 млн рублей

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Совет Сыктывкара утвердил 16 декабря на последнем заседании бюджет 2 022 года. Согласно принятому решению, городской доход составит 9 млрд 808 млн рублей, расходы – 10 млрд 131,1 млн рублей. Дефицит бюджета – 323 млн рублей. Основные статьи расходов связаны ссоциально-культурной сферой – 71,8%, ЖКХ – 13,3%, нацэкономика – 6,8%, на общегосударственные вопросы выделят – 6,4%, сообщили в БНК. Меньшую часть запланировано потратить на обслуживание госдолга – 0,8% и нацбезопасность – 0,9%. В качестве инвестпроектов определили газификацию районов Шордор, Шордор-2 и Ягкар, обеспечение жильем детей-сирот и предоставление жилищ гражданам. В планах также реконструкция Лесной улицы и обеспечение инфраструктурой земельных участков в Емвале.

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