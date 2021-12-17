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Общество17 декабря 2021 6:14

В Коми приняли решение объединить три техникума

Источник:kp.ru
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Фото: Сыктывкарский лесопромышленный техникум

Фото: Сыктывкарский лесопромышленный техникум

Правительство Коми опубликовало постановление об объединении трех ссузов республики. Согласно принятому решению, к Сыктывкарскому лесопромышленному техникуму присоединят Троицко-Печорский политехнический техникум и Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум.

В результате реорганизации численность учащихся составит 1,2 тысячи человек. Всего будет 16 направлений профессиональной подготовки. Уточняется, что с действующими сотрудниками расторгать трудовые договора не планируется, однако сократят административно-управленческий персонал.

Свои рабочие места покинут пять человек в целлюлозно-бумажном техникуме и еще двое – в Троицко-Печорском техникуме. Им предложат другие вакантные должности.

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