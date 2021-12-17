В Коми умер 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

Фото со страницы мэра Вуктыла Гульнары Идрисовой

В Коми ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Константин Елисеевич Агеев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Вуктыла. Ему был 101 год.

Константин Елисеевич ушел на войну в 1942 году. Он попал во 2-ую Армию Юго-Западного фронта, где прослужил стрелком. По окончании службы Агеев вышел начальником дивизионной разведки северной группы войск 31-й бригады резерва Главного командования 2-го Белорусского фронта.

В мирное время ветеран работал в столице Коми учителем, а затем и директором 22-й городской школы. В педагогической карьере Агеев достиг больших высот: за его плечами множество наград и званий.

За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения Константину Агееву были присвоены звание «Ветеран труда», почетное звание «Заслуженный учитель Республики Коми», звание «Отличник Народного Образования».

За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звёзды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, благодарностями Верховного главнокомандования, юбилейными медалями.

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