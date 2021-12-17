В Коми перед Новым годом начали дорожать огурцы и сосиски

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В Коми вновь изменились цены. Стоимость некоторых продуктов может неприятно удивить жителей республики, ведь рост составил на определенные позиции 7-6%.

Так, на прилавках магазинов существенно выросли в цене огурцы (+6,8%), сосиски и сардельки (+7,1%), масло сливочное, вермишель, макаронные изделия (+2,3-2,8%), мука, сметана, маргарин (+1,5-1,9%). Также в сторону подорожания изменились цена на белокочанную капусту (+3,2%), помидоры (+3%), яблоки (+2,8%) и картофель (+1,3%).

Цены на заправках Коми также не порадуют автовладельцев. Стоимость топлива и бензина выросла в среднем на 0,4%.

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