Сыктывкарка хотела поехать на BlaBlaCar и лишилась 35 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1992 года рождения около 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девушка решила купить билет и воспользовалась услугами сервиса BlaBlaCar. С ней связался водитель и предложил обсудить все детали оплаты в WhatsApp. Перевозчик отправил девушке ссылку. Горожанка перешла по ней и ввела данные карты. После этого с ее счета исчезло 15 300 рублей. Девушка позвонила водителю и потребовала вернуть деньги. В ответ тот прислал новую ссылку. Думая, что заполняет форму возврата, девушка вновь ввела свои данные. Однако после этого с ее карты списали более 20 тысяч рублей. После этого связь с водителем прекратилась.

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