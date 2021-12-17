Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 7:26

В Коми бензовоз сбил сразу трех лосей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В четверг, 16 декабря, в Прилузском районе бензовоз Mercedes-Benz Actros сбил трех лосей.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 20:45. Бензовоз ехал по трассе «Вятка». Неподалеку от села Занулье грузовик сбил трех лосей. Животные вышли из леса, чтобы перебежать дорогу. В результате ДТП погибли два лося, а третий – убежал. На место прибыли спасатели. Как передает «Комиинформ», они оградили место происшествия конусами до прибытия полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми иномарка сбила лося: пострадали три человека