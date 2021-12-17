В Коми ребенок закрыл мать на балконе: ей помогли спасатели

Фото: архив КП

В четверг, 16 декабря, в Ухте полуторагодовалый ребенок закрыл свою мать на балконе. Женщине потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел около 11:10. Женщина вышла на балкон квартиры, чтобы развесить белье. В это время ее полуторагодовалый ребенок закрыл дверь балкона. Попасть в квартиру самостоятельно женщина не смогла. На место прибыли спасатели. Как передает «Комиинформ», при помощи автолестницы пожарные поднялись на балкон четвертого этажа и открыли дверь.

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