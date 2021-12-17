В Коми трех женщин судили за мошенничество с маткапиталом

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Воркутинский городской суд признал троих местных жительниц виновными в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2015-2016 годах 37-летняя и 34-летнияя воркутинки обратились в кредитный кооператив, чтобы незаконно обналичить материнский капитал. Сотрудница помогла им заключить все договоры, в которых были указаны недостоверные сведения о стоимости приобретаемого жилья. Кроме того, еще троих владелиц маткапитала специалист кооператива ввела в заблуждение относительно законности использования этой схемы. В результате из бюджета было похищено 2,2 миллиона рублей.

Экс-сотрудница кредитного кооператива вою вину не признала. Суд приговорил ее к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Двум сообщницам дали условные сроки: одной – год и 4 месяца, а другой – год. Приговор не вступил в законную силу.

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