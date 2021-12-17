В Коми пропал 25-летний Максим Анаркулов

Фото: «Лиза Алерт»

В Ухте пропал 25-летний местный житель Максим Анаркулов. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По данным добровольцев, молодой человек ушел из дома накануне, 16 декабря, и с тех пор он перестал выходить на связь со своей семьей. Известно, что в день исчезновения на парне была черная куртка, черные джинсы, синие кроссовки с белыми полосками и черная шапка.

Приметы Максима Анаркулова: рост 169 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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