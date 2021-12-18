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Общество18 декабря 2021 7:00

В Коми завершены поиски пропавшего 25-летнего Максима Анаркулова

Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми прекращены поиски 25-летнего Антона Анаркулова из Ухты. Молодой человек пропал 16 декабря и перестал выходить на связь с семьей. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полиции и волонтерами.

Накануне стало известно, что молодой человек найден живым. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» традиционно воздерживаются от раскрытия иных подробностей.

Остается неизвестным, где больше суток пропадал ухтинец, и почему ушел из дома.

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