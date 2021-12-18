В центре Сыктывкара произошла утечка после ремонта теплосетей

Фото из телеграмм-канала РВК

В центре Сыктывкара произошла крупная коммунальная авария: прорвало трубы после ремонта теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации. В мэрии уточнили, что утечка произошла возле торгового центра «Парма».

- Соцобъекты, частные и многоквартирные дома под отключение не попали. Как заверяет данная ресурсоснабжающая организация «Т Плюс», в ближайшем будущем все работы будут завершены, - сообщается на официальной странице мэрии в социальных сетях.

В администрации добавили, что ситуация находится под контролем. Также жителей, которые могли пострадать из-за аварии просят обращаться на горячую линию общественной палаты Коми.

- Общественная палата Республики Коми призвана защитить граждан, поэтому мы открываем горячую линию. Эксперты и члены Общественной палаты помогут защитить и восстановить ваши нарушенные жилищные права. Всем, у кого нет отопления или у кого оно есть, но ненадлежащего качества, мы предлагаем направить на горячую линию Общественной палаты сообщения, - сказал председатель Общественной палаты Коми Григорий Хатанзейский.

Телефон горячей линии: 8-8212-304-827. В сообщениях просят указывать ФИО, адрес проживания и контактный номер.

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