В Коми из горящего дачного участка эвакуировались четыре человека

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

В Коми накануне сгорел дачный дом в СОТ «Березка» в Троицко-Печорского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Известно, что пожар вспыхнул в семь вечера 17 декабря. До прибытия спасателей из огня самостоятельно эвакуировались четыре человека. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

- В результате пожара поврежден дом на площади 64 м2. В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он выпрыгнул с пятого этажа!»: в Печоре волонтеры борются за жизнь и здоровье выжившего в смертельном пожаре Кузи (подробности)