В Коми уволили медсестру дома-интерната для престарелых за порочащие фотографии

Фото: архив "КП"

В Усогорском доме-интернате для престарелых разразился скандал из-за опубликованных фотографий постояльцев. В Сеть их выложила медсестра, которая была уволена за это.

Об инциденте рассказал общественник Игорь Сажин. По его словам, на фото пожилые люди были изображены в неподобающем виде. Сама же экс-работница учреждения не смогла объяснить, для чего это было сделано.

Как только данная история всплыла в интернете, выяснились и другие неприятные подробности из биографии санитарки. Пенсионеры не раз жаловались на грубое отношение со стороны женщины.

- Что такое случилось, никто не понимает. Постояльцы интерната жаловались на нее, на ее грубое обращение, но как-то сходило ей все сходило с рук, - написал Сажин.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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