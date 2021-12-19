Сыктывкарский врач предложила антипрививочникам оплачивать лечение в случае заражения ковидом

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Антипрививочников стоит обязать оплачивать расходы на лечение в больнице, если они заразились коронавирусом. Такое предложение высказала начальник медико-санитарной части МВД по РК Этери Мамедова.

По ее мнению, такие случаи стоит признавать нестраховыми, так как человек не предпринял ничего, чтобы избежать болезни. Стоимость лечения, в среднем, обходится республиканскому бюджету в 150 тысяч рублей, говорит медик.

- Понимаю, что в нашей стране такого решения принято никогда не будет, поэтому не считаю нужным вообще рефлексировать на эту тему. В конце концов, необходимо продолжать жить в любой данности. Мне очевидно, что прививка - это единственно действенный метод борьбы с распространением и фатальными последствиями для множество инфекционных заболеваний, включая ковид, - рассуждает Мамедова.

Она также заявила, что внедрение системы QR-кодов, а также введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, это следствие того, что население проигнорировало уговоры властей пойти на вакцинацию. К тому же, она уверена, что все введенные ограничительные меры в стране и республике очень мягкие.

- Я отношусь к этому рационально, потому что не вижу смысла придавать в общем-то рядовой медицинской процедуре - вакцинации - сакральное значение. Действия властей мне вполне понятны: когда не сработали уговоры, в ход идет насилие, - говорит врач. - Это нормально, когда избегающих вакцинации к этому решению начинают побуждать. Надо сказать, что предложенные ограничения по QR-кодам (увеселения, рестораны, самолеты) – это очень мягкое решение, да и действует только на ограниченное количество лиц. Большинство людей, особенно из групп риска по тяжелому течению и смерти – пожилые люди, люди с серьезными соматическими заболеваниями - себе этого позволить всё равно не могут, для них такие ограничения не станут побудительным мотивом, - заключила она.

Добавим, что на сегодняшний день вакцинацию в Коми прошли 354 476 человек.