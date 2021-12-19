Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Коми достиг 61,8%

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В Коми увеличился уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, данный показатель вырос на 1,8% и достиг отметки в 61,8%.

В России на сегодняшний день уровень иммунизации составляет 58,2%. Власти отмечали, что ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, могут быть сняты, когда данный показатель достигнет 80%.

Всего в Коми привились 380 999 человек, полностью же вакцинацию прошли 354 476 жителей республики.

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