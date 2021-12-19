В Коми под обломками рухнувшего здания пропал человек

Фото: «Информационная программа «День»

В Ухте частично обрушился ветхое здание, предположительно бывшее здание УГМС. Об инциденте рассказала городская «Информационная программа «День». Уточняется, что ЧП было зафиксировано на улице Машиностроителей.

По предварительным данным, под обломками может находиться человек. Сейчас экстренные службы работают на месте происшествия по поиску пропавшего.

Подробности инцидента уточняются.

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