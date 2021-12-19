Как будет ходить общественный транспорт Сыктывкара в новогоднюю ночь 2022 года

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В Сыктывкаре в новогоднюю ночь перекроют дороги. Об этом сообщает городская мэрия. Причиной этому станет праздничный салют.

В этом году фейерверк будет длиться 12 минут. Горожан и гостей столиц приглашают к половине второго 1 января в район парка им. Кирова. Планируется, что залпы возвысятся на 240 метров вверх.

Так, с восьми вечера 31 декабря по до половины третьего 1 января будет закрыты следующие участки дорог:

- по ул. Куратова от ул. Кирова в направлении набережной

- по ул. Горького от ул. Кирова в сторону набережной

- по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Кирова

- по ул. Бабушкина от ул. Советской до ул. Кирова

- по ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. Кирова

- по ул. Пушкина от р. Сысола до дома № 31 по ул. Кирова

- по ул. Кирова от ул. Горького в сторону ул. Орджоникидзе

Кроме того, с 07.00 24 декабря до 20.00 25 декабря будет ограничено движение транспорта от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической (стоянка ПАО "Ростелеком") на время проведения ярмарки "Новогодний калейдоскоп".

В Эжвинском районе:

- по ул. Славы от пересечения с проспектом Бумажников до пересечения с ул. Мира 1 января 2022 года с 00.30 до 04.00.

Изменение маршрутов движения автобусов на период перекрытия улицы в Эжвинском районе 1 января 2022 года с 00.30 до 04.00:

№№ 11, 27, 14, 54 - Ухтинское шоссе - площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников - пр. Бумажников - ул. Маяковского - ул. Мира - далее по обычному маршруту.

№ 13 - ул. Мира - ул. Маяковского - пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц "Меркурий") - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.