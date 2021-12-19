В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка из Сыктывкара впала в кому после неудачного падения в сугроб

Фото: архив "КП"

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка из Сыктывкара оказалась на больничной койке после неудачного падения во время игры со своим 23-летним другом. Об инциденте сообщает «ЛенТВ24».

Пара играла во дворе дома проспекта Испытателей, бросали и толкали друг друга в снег. В какой-то момент парень, занимающийся самбо, захотел попробовать прием из единоборства и бросил девушку в сугроб, однако поддержка не удалась и сыктывкарка потеряла сознание. Выяснилось, что от удара у нее остановилось сердце и девушка впала в клиническую смерть. Потерпевшая сейчас находится в медицинском центре Алмазова, где за ее жизнь борются врачи.

Известно, что сыктывкарка является студенткой университета имени Лесгафта. На учебу она приехала из Коми. Вместе с однокурсником они жили в общежитии и хорошо общались.

Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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