В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели

Фото: архив "КП"

Два города Коми накроет в ближайшее время непогода. Как сообщает МЧС по республике со ссылкой на региональных метеорологов, сильная метель ожидается в Воркуте и Инте.

По данным синоптиков, порывы воздушного потока достигнут 23 м/с. Опасная погода продлится до шести вечера 19 декабря, затем ветер утихнет.

Республиканское ведомство просит горожан соблюдать технику безопасности и не выходить на улицу без необходимости.

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