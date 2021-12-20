В Коми более 600 медработников оказались непривитыми от COVID-19

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Минздрав Коми проинформировал, что по состоянию на 15 декабря в республике остались непривитыми без медотвода 659 медработников. По информации ведомства, этот показатель составляет менее 3% от всех сотрудников сферы медицины.

Всего, как отметили в министерстве, в республике трудятся 23 314 медсотрудников. Из них вакцинированы или имеют медотвод, то есть перенесли коронавирус менее полугода назад, 22 555 человек.

В минздраве отметили, что пока никаких санкций к невакцинированным применять не будут. Пока что им поставлен срок привиться от COVID-19 до февраля 2022 года.

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