Жительницу Коми оштрафовали за то, что она оскорбила знакомую в интернете

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Койгородском районе 24-летнюю жительницу поселка Кузъель оштрафовали за то, что она оскорбила знакомую в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, вечером 17 сентября девушка разместила в социальной сети «ВКонтакте» обращение к знакомой. При этом жительница Коми использовала грубые неприличные выражения, унижающие честь и достоинство. Женщина, которой были адресованы оскорбления, обратилась в прокуратуру. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал нарушительницу на 5 тысяч рублей. Сам девушка свою вину отрицала. Нарушительница заявила, что ее обращение вовсе не является оскорбительным.

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Сам мужчина утверждает, что ничего подобного не совершал