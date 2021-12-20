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Общество20 декабря 2021 7:11

Жительницу Коми оштрафовали за то, что она оскорбила знакомую в интернете

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Койгородском районе 24-летнюю жительницу поселка Кузъель оштрафовали за то, что она оскорбила знакомую в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, вечером 17 сентября девушка разместила в социальной сети «ВКонтакте» обращение к знакомой. При этом жительница Коми использовала грубые неприличные выражения, унижающие честь и достоинство. Женщина, которой были адресованы оскорбления, обратилась в прокуратуру. Было заведено административное дело. Суд оштрафовал нарушительницу на 5 тысяч рублей. Сам девушка свою вину отрицала. Нарушительница заявила, что ее обращение вовсе не является оскорбительным.

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Сам мужчина утверждает, что ничего подобного не совершал