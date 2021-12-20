В Коми неизвестным вандалам, разрушившим потолок в детском центре, пригрозили уголовной статей

Фото: Центр творчества им. Г.А. Карчевского

В Ухте вандалы разрушили потолок Центра творчества им. Карчевского. Об этом руководство учреждения сообщило на официальной странице в соцсетях.

Инцидент произошел в субботу, 18 декабря. Неизвестные испортили потолок туалета, уточняется в заявлении.

- Обидно осознавать, что люди в нашем городе так относятся к культуре и имуществу. Тем более, что было потрачено столько сил и денег градообразующих предприятий совместно с администрацией города, чтобы наш Детский парк был в постоянной доступности, - заявили в пресс-службе.

В Центре сообщили, что лица вандалов попали на камеры видеонаблюдения. Руководство обратилось к ним с просьбой принести извинения за ущерб и выплатить деньги за причиненный вред, в противном случае в дело придется вмешиваться правоохранительным органам.

- Вам необходимо выйти на директора Центра творчества с предложениями восстановления потолка и извинениями. В противном случае вам гарантировано уголовное дело по статье 214 УК РФ, - обратились сотрудники образовательного учреждения.

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