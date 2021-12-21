В Ухте осудили адвоката за попытку получить взятку в размере 900 тысяч рублей

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Следственный комитет Коми сообщил, что 43-летнего адвоката из Ухты признали виновным в предложении посредничества во взяточничестве. Подсудимый заявил, что может посодействовать при передаче взятки в размере 600 тысяч рублей сотрудникам ФСИН России.

Суд и следствие установили, что фигурант уголовного дела в мае-июне 2020 года предложил представителю осужденного выступить посредником в передаче незаконного вознаграждения, чтобы в обмен получить медицинскую справку. Документ помог бы осужденному избежать наказания в виде лишения свободы. Предложение о посредничестве было не бесплатным, в обмен он хотел получить 900 тыс. рублей.

Однако воплотить планы в реальность не удалось, так как преступление пресекли сотрудники УФСБ России по республике Коми. Суд приговорил адвоката к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

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