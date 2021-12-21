Гострудинспекция Коми пояснила, как будут оплачивать работу в новогодние праздники

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Старший государственный инспектор труда Гострудинспекции Коми Олеся Соколова сообщила, как будут оплачивать работу в новогодние каникулы. По ее словам, труд в выходные и праздничные дни должен оплачиваться в повышенном размере.

Рассчитывать на двойной размер зарплаты могут следующие категории сотрудников:

– сотрудники, работающие по дневным и часовым ставкам – не менее двойной или часовой тарифной ставки;

– сдельщики – по двойным расценкам;

– получающие оклад – в одинарном размере при работе в пределах часовой нормы или в двойном – при работе сверх нормы.

По словам эксперта, оплата в повышенном размере производится за фактически отработанные часы в нерабочий праздничный день. Если на выходной приходится часть смены, то в повышенном размере должны оплачиваться именно трудовые часы.

Соколова также отметила, что оплата должна начисляться с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, но с условием, что она не включается в состав зарплаты, не превышающей МРОТ.

Старший инспектор проинформировала, что вместо двойной оплаты сотрудник имеет право на отгул. Если работник берет отгул в том месяце, в котором он отработал выходной день, то зарплату выплачивают в полном размере.

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