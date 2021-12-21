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Общество21 декабря 2021 6:49

В Коми из-за сильного ветра в аэропорту Усинска не смог сесть самолет

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми погодные условия помешали экипажу самолета, совершающего полет по маршруту Москва — Усинск, сесть в назначенное время. Причиной тому послужил сильный боковой ветер, из-за чего было принято решение приземлиться в Сыктывкаре, а не в Усинске.

Известно, что воздушное судно принадлежит компании «UTair».

После недолгого ожидания в аэропорту столицы Коми пассажиры все же вылетели в Усинск, где благополучно приземлились.

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