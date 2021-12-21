В Коми в лобовом столкновении грузовика и внедорожника пострадала 35-летняя женщина

Фото: УГИБДД по Коми

На трассе в Коми произошло жуткое ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Уточняется, что 482 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора 53-летний мужчина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения сильно пострадала 35-летняя пассажирка японского авто. Она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

- Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, скальпированную рану головы и травматический шок. Госпитализирована. Пострадавшая находилась на переднем пассажирском месте и была пристегнута ремнями безопасности, что предотвратило более тяжкие последствия, - сообщили в ГИБДД по Коми.

У водителя Toyota диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и подкожная гематома лба. Не госпитализирован. Пристегнут ремнями безопасности.